Ex-paquita diz que esperou 20 anos para assumir bissexualidade

Stephanie Lourenço, 36, é uma das 27 ex-paquitas de Xuxa Meneghel, 61.

O que aconteceu

Stephanie precisou esperar 20 anos para assumir sua bissexualidade. Isso aconteceu não só para o público, mas para a família também. A atriz terá destaque no documentário "Para Sempre Paquitas" (Globoplay).

Suas lembranças ao lado de Xuxa são constantes. Em uma recente postagem no Instagram, ela lembrou dos momentos como paquita. "Depois de uma primeira bateria de testes, com o cabelo na cara, dei uma entrevista no palco do programa junto com as outras candidatas. Eu estava super confiante e sabia exatamente o que falaria. Ainda enfrentaríamos alguns meses de mais testes e mais espera. Exatamente este momento foi a primeira vez que fiquei de frente para meu ídolo de infância, o que me deixou completamente sem ar e sem palavras como vocês podem ver. Não consegui formar uma frase completa".