Deolane cobre a boca ao chegar a Fórum, e irmã afirma: 'Não pode falar'

Deolane Bezerra, 36, esteve na 12ª Vara Criminal, no Fórum de Recife, no Pernambuco, nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

A influenciadora chamou atenção ao chegar no local com a mão na boca. A advogada não se manifestou publicamente e não falou com a imprensa.

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, pediu licença à multidão que acompanhava no local e respondeu pela influenciadora. "Deixa ela passar, ela não pode falar", explicou.