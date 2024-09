Chico: 'Deolane precisa entender que sua própria relevância traz questões'

Na Central Splash desta terça-feira (10), Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin repercutiram as recentes falas da família de Deolane sobre Blogueirinha.

O que aconteceu

No programa 'De frente com Blogueirinha' da segunda-feira (9), a apresentadora e Alvaro, convidado da semana, falaram sobre a prisão de Deolane na última semana. Em tom de brincadeira, Blogueirinha convidou a empresária para uma entrevista: "Assim que você puder sair de casa, queremos a primeira criminosa, to zuando. Depois que for julgada, quero que ela venha aqui (no programa), explicar essa situação."

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, logo se pronunciou em suas redes sociais dizendo que a ex-Fazenda não gosta das feito pela personagem e que inclusive nunca respondeu aos pedidos de entrevista feito por ela."Espero que ela nunca passe por esse tipo de situação, brinca com coisa séria? Mais uma para processar."