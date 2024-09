Blogueirinha x família Bezerra: por que irmãs de Deolane ameaçaram processo

A Blogueirinha foi criticada pelas irmãs de Deolane Bezerra, Dayanne e Daniele, após piada com a prisão da influenciadora digital. Mas, afinal, como o nome da Xanaína Horta foi parar na polêmica?

Personagem convidou a advogada para participar do programa "De Frente com Blogueirinha". A declaração foi feita durante a edição de segunda-feira (9), enquanto a entrevistadora conversava com o influenciador Alvaro.