Bárbara: 'Thália mostra personalidade no palco, diferente dos outros'

Bárbara Saryne, Chico Barney, Lucas Pasin e Márcio Guerra repercutiram o quarto Festival do Estrela da Casa (Globo), que aconteceu na segunda-feira (10). Thália, 21, apresentou a música 'Brigas demais', de Ludmilla com participação de Delacruz e Gaab.

O colunista Lucas Pasin teve a oportunidade de ir aos Estúdios Globo e assistir ao vivos o Festival. "Fiquei em negação com as críticas nas redes sociais, porque ela foi que mais me deixou boquiaberto pela apresentação. Ela entrega uma movimentação no palco que a plateia ficou encantada", reflete.