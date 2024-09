Atriz de 'Mania de você' foi vítima de sequestro há 22 anos; relembre

Vanessa Bueno, 44, faz parte do elenco da nova novela da Globo, "Mania de Você".

O que aconteceu

Ela poderá ser vista no papel de maior destaque numa novela em seus quase 30 anos de carreira. No início dos anos 2000, ela fez sucesso quando fez parte do humorístico "A turma do Didi" com a personagem Lili.

Nesta época, Vanessa passou por momentos difíceis. Em maio de 2002, a atriz, então com 23 anos, foi vítima de um sequestro no Rio de Janeiro.