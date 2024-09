Astro de 'Velozes e Furiosos' é preso por desacato nos Estados Unidos

Diante disso, o juiz Kevin Famer declarou Gibson em desacato ao tribunal e ordenou a prisão dele. O artista foi levado algemado para fora do tribunal e poderá sair em liberdade mediante pagamento de fiança, no valor de US$ 73 mil.

Tyrese Gibson é mais conhecido por seu trabalho na franquia de cinema "Velozes e Furiosos". Ele interpretou Roman Pearce em vários títulos da saga, entre eles o capítulo mais recente, "Velozes e Furiosos 10" (2023).