Após salvar Léo, Tom passa por cirurgia na cabeça em 'Família É Tudo'

No capítulo de quarta-feira (11), da novela "Família É Tudo" (Globo), Tom (Renato Góes) vai parar no hospital após salvar Léo (Paulo Lessa) e Vênus (Nathalia Dill) do incêndio.

O que vai acontecer

Depois de salvar o irmão e a ex-namorada do incêndio provocado por Otto (Márcio Vito), o skatista passa mal. Ele sente fortes dores de cabeça por causa do aneurisma.