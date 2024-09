Após brigar com Mavi, Viola é flagrada no meio do mato com Rudá

No capítulo de quarta-feira (11), da novela "Mania de Você" (Globo), Viola (Gabz) é flagrada no meio do mato no maior clima com Rudá (Nicolas Prattes).

O que vai acontecer

Após brigar com Mavi (Chay Suede), a protagonista saiu pela ilha e encontrou Rudá pelado. Depois disso, ela continua andando no meio da trilha e machuca o ombro.