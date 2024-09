Virgínia Fonseca mostra como está a barriga após parto

Na manhã desta segunda-feira (9), Virgínia Fonseca, 25, surpreendeu seus seguidores ao postar fotos nas redes sociais mostrando sua barriga menos de 24 horas após o nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe.

O que aconteceu

Coberta apenas com o braço para esconder os seios, a influenciadora brincou sobre a aparência do corpo pós-parto: "Menos de 24 horas pós-parto. Ainda vemos uma gravidinha de uns 6 meses?", brincou a influenciadora

José Leonardo nasceu na tarde do domingo, fruto de um parto cesariana realizado em Goiânia. De acordo com a nota oficial enviada pela assessoria de comunicação do casal o bebê nasceu às 17h, com 3.590 kg e 49,5 cm. O nome é uma homenagem tanto ao pai, Zé Felipe, quanto ao avô, o cantor Leonardo. "Juntos há quatro anos, Virgínia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano e 10 meses. Virgínia e José Leonardo passam bem!", terminou a nota.