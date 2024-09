Ramalho é confortado por Nick ao ir para a Batalha: 'Você sai daqui pronto'

Nick: "Não teve um artista que não veio aqui e não lembrou do Ramalho. Você lá em cima do palco lembra disso: todos os artistas, o Chitãozinho e Xororó, os cara de 60 anos, trouxeram o cara, ele olhou para você e falou: "Ó esse aqui eu estou fazendo para você", me arrepio todo."

Nick: "Você é do tamanho ou maior do que imagina. Não é porque você não tem o melhor tênis, a melhor roupa, não tem a melhor joia, você é f***. Você chegou aqui com o que você tinha, igual eu. Uma calça, uma bota, uma regata e um sonho."

Nick: "Desde o primeiro dia, a mesma energia, nós viemos do mesmo lugar, tá ligado? E força e fé. E se acontecer qualquer coisa, tem que ser homem para tudo. Mas você já tá feito, assim como o Lucca, como a doutora, você sai daqui pronto. Porque você rima, você faz free na hora, você cantou com Marcos e Belucci, Chitãozinho e Xororó citou seu nome. Muita caminhada e experiência. Você é tão f***, que até aquilo para o que você falou que não estava preparado, você chegou e fez na frente do Brasil inteiro."

