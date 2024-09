Médico de Rodrigão sofre acidente dias após cirurgia: 'Mais um milagre'

Antonio Viana, cirurgião que cuidou do caso do ex-BBB Rodrigão, 36, sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (9), em Minas Gerais.

O que aconteceu

Adriana Sant'anna, esposa de Rodrigão e amiga de infância do médico, deu detalhes do caso. "Olha o que aconteceu com ele hoje de manhã. Nenhum arranhão ele sofreu", contou a também ex-BBB.

A dentista publicou várias imagens do acidente, que surpreendeu quem passava pelo local. "As pessoas paravam para perguntar quantas pessoas morreram", disse Sant'Anna. "Vivo para testemunhar mais um milagre de Deus", completou ela.