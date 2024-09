Após 5 dias de internação, Maidê segue em estado grave na UTI, diz boletim

Atriz estava desaparecida desde a última segunda-feira (2). Ela foi encontrada desacordada em um quarto de hotel na quinta-feira (5), em São Paulo.

O desaparecimento

Atriz foi encontrada em um hotel no bairro Vila Mariana, na capital paulista. A informação foi confirmada ao UOL pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) de São Paulo.

Inicialmente, a polícia havia informado ao UOL que a atriz teria sido encontrada sem vida no hotel. Pouco tempo depois, o departamento corrigiu a informação e declarou que ela foi localizada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca.

Maidê foi atendida pelo Samu no local, informou a chefe do DHPP, delegada Ivalda Aleixo, no início da noite da última quinta-feira. A jovem foi levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), no bairro Cerqueira César.

A atriz deu entrada no hotel na segunda-feira (2), data em que ela desapareceu, acrescentou a delegada. Ainda não se sabe se Maidê estava sozinha ou se alguém estava hospedado com ela.