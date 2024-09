'Os Gonnies 2' será anunciado após 40 anos? Por onde anda o elenco original

Não há confirmação oficial, mas uma sequência de "Os Goonies", filme clássico dos anos 1980, estaria sendo produzida com o elenco original, de acordo com a revista britânica NME e outras publicações internacionais.

O jornal inglês The Sun, por exemplo, afirma que há planos para começar a discutir ideias para uma sequência no verão do hemisfério norte, com data de lançamento para 2026 ou 2027.

"O original é tão culturalmente significativo que a Warner Bros sabe que precisa acertar totalmente. Ainda é cedo, mas o mercado de aventuras para jovens está a todo vapor, então eles querem capitalizar isso", disse uma fonte interna à publicação.