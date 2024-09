Estrela da Casa: parcial aponta resultado inesperado na 4º Batalha

Leidy Murilho, 38, Matheus Torres, 31, e Ramalho, 23, disputam a permanência no Estrela da Casa (Globo), na quarta Batalha do programa. Com uma mudança na grade da emissora, o resultado será definido nesta segunda-feira (9).

O que diz a enquete

Às 15h, a porcentagem entre o trio de participantes na Batalha seguia quase empatada, com todos com cerca de 30% do votos. Leidy era a preferida para ficar com 33,72%

Colado à cantora gospel, vem Matheus com 33,38%, uma distância de nem meio ponto.