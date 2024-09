Dieguinho: 'Irmãs de Deolane fazem barraco e seguem a postura da família'

Na Central Splash da manhã desta segunda, Bárbara e Dieguinho repercutiram também a resposta de Daniele Bezerra à reportagem exibida no Fantástico no domingo, 9 de setembro. Para a comentarista, o tom revoltado da empreendedora, apesar de ser entendível, inflama ainda mais a opinião pública. "Se tratando de pessoas com tantos seguidores, sabendo que já tinha muita gente de fora do presídio, tudo isso induz a ter mais balbúrdia."

"E elas gostam disso, não é de agora", opina Dieguinho. Para ele, 'esse circo' criado nas redes sociais da família Bezerra serve também para pressionar a Justiça a dar atenção e responder mais rápido ao caso de Deolane e Solange.