Astro de 'Vingadores' perde quase 60 kg e surge irreconhecível em festival

Dave Bautista, 55, compareceu ao Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, neste final de semana

O que aconteceu

Conhecido pelo físico musculoso, o ator surpreendeu pela aparência um pouco mais franzina ao desfilar pelo red carpet do evento. Ex-lutador da WWE, ele chegou a pesar 167 kg em seu auge e, hoje, está com apenas 108 kg.

Dave esteve no festival para o lançamento de seu novo filme, "The Last Showgirl". O longa é dirigido por Gia Coppola, 37, neta de Francis Ford Coppola, 85, e conta com ainda com nomes como Jamie Lee Curtis, 65, e Pamela Anderson, 57, no elenco.