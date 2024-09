Após sedução, Zefa Leonel ameaça quebrar as pernas de Ariosto

Zefa Leonel aconselha Primo Cícero sobre Quintilha. Seu Tico Leonel faz ameaças a Sabá Bodó. Quintilha manipula Tobias Aldonço, incitando seu interesse na suposta fortuna de Fé.

Primo Cícero garante a Esperança que não lutará mais pelas terras de Zefa Leonel. Quinota presta auxílio a Torquato Tasso, que se recusa a acreditar na relação entre Artur e Blandina.

Quinota desabafa com Caridade, chorando pela separação de Artur. Guilherme Tell solicita ajuda de Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio para o duelo com Nastácio.