Após morrer de ciúmes, Deodora ganha prova de confiança de Ariosto

No capítulo de terça-feira (10), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Deodora (Debora Bloch) recebe uma prova de confiança de Ariosto (Eduardo Moscovis) após sentir ciúmes de Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

O que vai acontecer

Após contar que jantou com a mãe de Quinota (Larissa Bocchino), o dono da mineradora relembra Deodora que a família Leonel tem uma dívida com ele. "Com o embargo da exploração da Gruta Azul pela prefeitura, sabe-se lá quando eles vão me pagar...", relembra ele.