Após dar à luz, Cecília morre no parto em 'Mania de Você'

No capítulo de segunda-feira (9), da novela "Mania de Você" (Globo), Viola e Luma nascem no mesmo dia. Marcel leva Viola, abandonada pela mãe, para casa. Luma é herdeira de Cecília, que morre no parto da filha.

Molina e Mércia armam para afastar o pai biológico de Luma, de olho na fortuna da criança. Passam-se 12 anos. Mavi se impressiona com Viola, ao vê-la fazendo acrobacia no sinal de trânsito. Em Angra dos Reis, Molina receia que a relação de Luma com Rudá possa atrapalhar seus planos.

Rudá e Luma fazem um pacto de amor. Após alguns anos em Paris, Luma volta ao Brasil, para desespero de Molina. Luma afirma a Rudá que voltou para se casar com ele.