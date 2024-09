Andrea Bocelli detalha acidente que o deixou completamente cego

Andrea Bocelli, 65, recordou o acidente que o fez perder a visão, ainda na adolescência.

O que aconteceu

O tenor italiano nasceu com glaucoma, doença causada pelo aumento da pressão ocular e que pode levar à cegueira. Ele enxergava até os 12 anos, quando sofreu um acidente durante um jogo de futebol.

O artista detalha como perdeu a visão completamente. "Quando era criança, era considerado extremamente míope. Conseguia enxergar, mas só muito de perto. Eu me lembro muito bem do mundo que via, as cores e tudo mais. Como poderia me esquecer dessas memórias?", disse no documentário "Andrea Bocelli: Because I Believe", que estreou no Festival de Cinema de Toronto no último sábado (7).