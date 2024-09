Samba, negritude e rock inspiram look no Coala: 'Eu tô só a realeza'

Com artistas de diferentes décadas se apresentando no mesmo dia, acertar o look para ir ao Coala Festival requer um pouco de criatividade. Karolyna Gomes dos Santos apostou no samba, na negritude e no rock, tudo ao mesmo tempo, neste sábado (7).

"Está calor, mas eu tô só a realeza e confortável. Tem um penteado africano, acessórios. Elementos do rock e um pouquinho do nosso molho, uma pele mais à mostra. Tudo de bom como os artistas que subiram ao palco hoje", explica Karolyna.