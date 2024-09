Paulo Betti reclama da falta de trabalho para idosos em novelas

Paulo não condena influenciadores em novelas. "Quem tem muita pontuação na rede social, quem tem muitos seguidores, digamos, eu não condeno. Eu acho, 'poxa, essa pessoa tem 50 milhões de seguidores, quem não vai querer botar aquela pessoa para trabalhar numa novela?' E às vezes a pessoa é ótima, dá certo, faz sucesso, e é do ramo", comentou.

Betti relembrou uma nota zero que lhe perturbou. "Olha, eu uma vez tomei um zero. Eu estava fazendo uma novela, tomei um zero. Quase que eu não consigo sair de casa aquele dia, porque parecia que aquele zero estava boiando na minha cabeça", contou.

Por fim, Paulo contou que gosta de tirar fotos com fãs na rua. "Eu gosto de aparecer. Eu estou no aeroporto, tem uma pessoa me olhando. Eu pergunto, 'você quer tirar uma foto comigo, não quer?'", falou ele.