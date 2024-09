Jojo Todynho exibe próteses de silicone que retirou das mamas

Jojo Todynho, 27, exibiu para seus seguidores as próteses de silicone que retirou das mamas.

O que aconteceu

No domingo (8), a famosa abriu uma live em seu Instagram e mostrou as antigas próteses. "Olha o peito que eu tinha, minha prótese antiga. Tem 1,5 litro. Vou colocar num quadro. Agora tem metade. Olha a diferença. Eu tinha uma lua dentro do corpo", falou.

Jojo contou que fez a cirurgia por causa do emagrecimento após cirurgia bariátrica. "Nunca senti dor, fiz a primeira porque tinha emagrecido muito e os peitos tinham caído", revelou.