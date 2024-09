Irmã de Deolane perde conta no Instagram e desabafa: 'Tentando nos calar'

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezarra, alegou que sua família está sofrendo tentativa de silenciamento após ter seu perfil no Instagram derrubado.

O que aconteceu

Perfil de Dayanne com milhões de seguidores foi retirado do ar no sábado (7). A famosa tem usado o perfil de Deolane para se comunicar com os fãs, além de uma conta reserva com mais de um milhão de fãs, e alegou que a intenção é "calar" sua família.