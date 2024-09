Família real presta homenagem à rainha Elizabeth 2ª após 2 anos de morte

A rainha Elizabeth 2ª foi homenageada pela família real britânica.

O que aconteceu

A família real prestou a homenagem para a monarca no aniversário de dois anos de sua morte. A publicação foi feita no perfil oficial do Instagram neste domingo (8).

Com a postagem da lembrança, seguidores lamentaram a partida da rainha. "Nós sentimos sua falta, majestade. Obrigada por seu serviço", escreveu um. "Está um caos desde que foi embora", ressaltou outra. "Uma rainha incrível que nunca será esquecida, agora temos um rei e uma rainha incríveis que continuarão seu legado e adicionarão sua própria marca à monarquia", destacou um terceiro.