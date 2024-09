Estrela da Casa: Lucca diz que recebeu pedido de Murilo Huff antes da fama

Em Estrela da Casa (Globo), Evellin e Lucca conversaram sobre os desafios para fazer sucesso.

O que aconteceu

Lucca contou que Murilo Huff já o enviou uma mensagem direta no Instagram. Segundo o participante, o ex de Marília Mendonça pediu que Lucca cantasse uma música sua para ajudá-lo com a divulgação.

Evellin: "Só imaginando o tanto de artista para quem eu mando 'direct' [mensagem privada]...".