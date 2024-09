Com um ar cerimonial, The Weeknd faz show curto e com final anticlimático

Ao final do show, o artista não se despediu, desaparecendo no meio do gigantesco telão que agora projetava a imagem das portas do templo se fechando. A frase "Se apresse ou amanhã, no céu, tudo ficará bem" encerrou o show, com o artista desaparecendo na fumaça, deixando parte do público confusa se de fato o show tinha mesmo acabado tão de repente.

Drones durante show do cantor The Weeknd formam o nome do novo disco, 'Hurry Up Tomorrow' Imagem: Pedro Vilela/Getty Images

O final ficou bem anticlimático. Drones apareceram no céu formando a frase "Hurry Up Tomorrow", o nome do disco, chamando atenção, já que alguns deles simplesmente caíram do céu.

Ao conversar com o público, deparei-me com dois tipos diferentes de sentimentos em relação ao show. Parte achou a experiência incrível, principalmente aqueles não muito familiarizados com o artista.

O cantor The Weeknd durante show no Morumbis, no sábado (7), em São Paulo Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Já os fãs mais fiéis ficaram decepcionados com a ausência das músicas mais icônicas da carreira, como "I Can't Feel My Face", "Often" e "Starboy".