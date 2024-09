O cantor canadense The Weeknd apresentou no MorumBis, em São Paulo, um show exclusivo para os brasileiros, na noite de sábado (7). A superprodução contou com uma surpresa: a presença de Anitta, a cantora, dançando funk. Veja abaixo fotos do show.

O cantor The Weeknd durante show no Morumbis, no sábado (7), em São Paulo Imagem: Wagner Meier/Getty Images