Coala Festival: Paralamas, Lulu Santos e Deekapz brilham no segundo dia

O clima dos anos 1980 estava no ar no final da segunda noite do Coala Festival, que recebeu Os Paralamas do Sucesso e Lulu Santos, além apresentação da dupla de DJs Deekapz no intervalo entre os shows de sábado (7). Eles animaram a noite quente de uma multidão impressionante que tomou conta do espaço do Memorial das Américas.

Os Paralamas trouxeram aquele setlist cheio de clássicos que a gente ama, começando com sucessos do disco "Cinema Mudo" (1983), incluindo a faixa-título e "Vital e sua moto" — homenagem ao primeiro baterista da banda.

Logo no início, Herbert Vianna fez questão de agradecer à equipe técnica de som, repetindo o gesto mais duas vezes ao longo da apresentação. E ele estava certo!