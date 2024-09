Agatha Moreira critica valorização 'gringa': 'Desafio fazer uma novela'

Agatha Moreira, 32, comentou sobre valorizar as produções cinematográficas brasileiras e carreira.

O que aconteceu

A atriz contrariou a ideia de valorizar mais as obras estrangeiras. "A gente tem uma mania de supervalorizar as coisas que acontecem fora do nosso país, sendo que a gente é muito incrível. Desafio qualquer gringo a fazer uma novela. Ninguém consegue (...). Gosto muito de valorizar o que temos, porque caímos no conto de que 'a grama do vizinho é sempre mais verde', e acho que temos produtos fantásticos no Brasil", declarou em entrevista à Marie Claire.

Mas a famosa salientou que não recusaria uma proposta internacional. "Se um dia tiver uma oportunidade, jamais negaria, até porque gosto de desafio. Quando fui estudar fora foi muito nesse lugar de me desafiar, entender como que a galera trabalha, qual a forma que as pessoas atuam em outro país. Ia amar passar por esse desafio em qualquer lugar do mundo, seria uma experiência fantástica."