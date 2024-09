Adriana Sant'Anna atualiza estado de Rodrigão: 'Resultado da biópsia saiu'

Adriana Sant'Anna contou nas suas redes sociais as novidades do estado de saúde do marido, Rodrigão. O ex-BBB foi internado de emergência no último dia 23, depois de um sangramento abdominal.

O que aconteceu

Rodrigão está internado desde o fim de agosto. Ele teve um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal. A biópsia já saiu e ele deve gravar um vídeo ainda hoje detalhando o quadro.