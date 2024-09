Unna X lamenta 'bronca' de Matheus em Estrela da Casa: 'Pisando em ovos'

Unna X conversou com Leidy Murilho após "bronca" de Matheus Torres em Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Na cozinha, Leidy tentou conversar com Matheus, que a respondeu de maneira "seca" e se retirou. Unna, que viu a cena, comentou que o mineiro havia acabado de lhe dar uma bronca.

Leidy: "Ontem eu conversei com o Nick e falei: 'Eu tenho medo de conversar com você, porque eu não sei que hora você vai estar bem ou não'. É a mesma coisa do Matheus".