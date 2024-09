Toni Platão é internado com problema cardíaco: 'Carótidas pediram arrego'

Toni disse que no momento está internado, mas que se sente bem "e muito bem cuidado por sinal". "Estou no preparo para instalação de um stent para liberar o caminho do sangue para o cérebro om a intensidade de antes".

Artista explicou que, devido ao procedimento, precisou remarcar toda sua agenda de shows marcada para setembro. "Minhas mais sincera desculpas aos fãs que já tinham adquirido seus ingressos e aos contratantes. Tenho certeza que vocês compreendem", escreveu.