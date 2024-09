O cantor canadense The Weeknd se apresentou neste sábado (7) no Morumbi, em São Paulo, com ingressos esgotados. Entre os fãs do cantor, uma legião de famosos marcaram presença no estádio. Já quem ficou em casa, teve a chance de assistir à apresentação no canal oficial do cantor.

Veja fotos

The Weeknd: Camila Loures curte show no Morumbi Imagem: Leo Franco/ Agnews