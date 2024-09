O primeiro dia da 10ª edição do Coala Festival, na sexta (6), reuniu no Memorial da América Latina shows de 14 Bis com Beto Guedes e Flávio Venturini, Boca Livre, Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes, Lenine com Marcos Suzano e Silvia Machete É Rhonda. A programação foi encerrada com o show de despedida do trio O Terno. Veja abaixo fotos dos shows:

O Terno

Público se despede do trio O Terno em show no Coala Festival 2024 Imagem: Divulgação