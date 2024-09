Marido de Larissa Manoela se manifesta após ser cutucado por Thiago Fragoso

André Luiz Frambach refletiu sobre espaço na TV após ser alfinetado por Thiago Fragoso, que o citou como um dos atores que "tiram" suas oportunidades em novelas e séries.

O que aconteceu

Sem citar Fragoso, Frambach celebrou a oportunidade de entrar para o elenco de "No Rancho Fundo", novela das 18h da Globo. "Por diversas vezes a gente se pergunta: 'por que não me chamaram pra isso? po que não explicaram o porquê de não acontecer aquilo? Nossa, mas eu queria tanto essa coisa", disse Frambach em publicação no Instagram que foi entendida pelos fãs como indireta a Thiago.

André Luiz disse que é preciso correr atrás daquilo que deseja. "Simplesmente precisamos entender que devemos sim desejar, correr atrás, fazer de tudo para acontecer, conversar com Deus, com o universo. Mas tudo tem a hora certa, o momento certo e a coisa certa também".