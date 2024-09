Marcos Pasquim diz que curte fama de galã: 'Abrem-se muitas portas'

Marcos Pasquim, 55, relembra fama como símbolo sexual nos anos 2000.

O que aconteceu

O ator completou 30 anos de carreira e lembrou seus destaques. Em entrevista ao Gshow, detalhou sobre a fama de galã, seus romances e sua rotina saudável.

Ele celebra a fama de galã e símbolo sexual. "Era péssimo! Era horroroso! Brincadeira, curto até hoje. É ótimo! Tem o ônus e o bônus. Com a fama, a gente perde a liberdade. Mas também tem muita coisa boa. Abrem-se muitas portas, você conhece pessoas que te ajudam no trabalho e se aprofunda no que faz", confessou.