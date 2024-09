Kelly Key se compara a Jennifer Lopez e outros famosos: 'Pareço?'

Kelly Key, 41, se comparou a Jennifer Lopez e outros famosos.

O que aconteceu

A cantora selecionou sete famosos que supostamente seriam parecidos com ela. Neste sábado (7), ela compartilhou a lista com os fãs no Instagram.

A famosa questionou se os seguidores viam a semelhança. "É claro que entrei na trend das 7 pessoas parecidas com você no mundo. Pareço? A sétima é a mais bonita sem dúvidas. Se acha parecida comigo? Adiciona sua foto aqui."