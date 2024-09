O segundo dia do Coala Festival, que acontece até domingo (8), agitou o Memorial da América Latina, em São Paulo, no feriado de 7 de setembro. O evento contou com shows de Bebé, Dadá Joãozinho, Tulipa Ruiz com participação de Criolo, João Bosco, o encontro Sandra de Sá + Hyldon + Tássia Reis, Os Paralamas do Sucesso e Lulu Santos, encerrando a noite. Veja fotos das principais atrações deste sábado (7).

Lulu Santos

