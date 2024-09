Fã de Lenine leva alienígenas para o Coala: 'Sou mãe desses dois ETzinhos'

Sobre o Coala, Julia revelou que é a quinta vez no festival e destacou o mix no line-up. "O Coala sempre traz artistas novos e consagrados. Eu queria muito ver o Lenine e fiquei emocionada como show."



A amiga Beatriz Pereira também optou por um look colorido e destacou que o importante é estar confortável, apesar do frio. "Eu amo sempre usar muito cores vibrantes, acho que essa vibe que eu estava esperando para um dia animado como hoje", conta.