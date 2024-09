Ex-morena do Tchan busca vaga na 'Copa do Mundo' do fisiculturismo

Juliane Almeida está competindo em eventos de fisiculturismo. A ex-morena do Tchan, que está com 40 anos, está disputando uma vaga no Olympia —considerada a "Copa do Mundo" da modalidade.

O que aconteceu

Juliane busca qualificação na competição. Na competição de agora ela disputou uma vaga com outras 30 atletas, e ficou no Top 6.