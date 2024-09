Após conversar com padre sobre Artur, Quinota sente tontura inesperada

Ariosto inventa para Artur que Jordão Nicácio está ajudando na segurança da mina. Padre Zezo diz a Quinota que conversará com Artur.

Quinota sente uma tontura. Fé pede abrigo a Padre Zezo na igreja. Zé Beltino presenteia Dracena. Margaridinha surpreende Vespertino ao ajudá-lo com as finanças do cabaré.

Blandina manipula Artur para que ele a auxilie na administração das terras que herdou de Zé Beltino. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel incentivam Benvinda a se tornar professora e consultam Sabá Bodó.