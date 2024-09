Roberto Justus diz que foi sondado para ser presidente 'antes de Bolsonaro'

Roberto Justus, 69, revelou que foi "sondado" para disputar a Presidência da República em 2018 antes da oficialização da candidatura de Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Apresentador contou que foi sondado pessoalmente pelo então presidente Michel Temer. Durante participação no podcast Inteligência Ltda., Justus explicou que Temer pretendia lançá-lo como candidato do MDB e que o partido havia feito uma pesquisa que mostrava baixo índice de rejeição ao nome dele junto aos eleitores.