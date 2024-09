Roberto Carlos adia show em Aparecida (SP) devido a resfriado

Roberto Carlos anunciou o adiamento de um show que faria neste sábado (7), em Aparecida (SP), após ser diagnosticado com o resfriado.

O músico "está bem e continua seguindo todas as recomendações para uma rápida recuperação". O show foi transferido para o dia 19 de outubro.

As outras datas da agenda do artista seguem confirmadas. As próximas datas incluem uma temporada na Europa, com shows na Suíça, França, Espanha, Portugal e Itália a partir do dia 19 de setembro.