Preta Gil exibe quimioterapia em segundo ciclo do tratamento de câncer

Na ocasião, ela pediu orações. "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico... conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta".

A apresentadora fez exames com sua equipe médica. Após a bateria, foram detectados tumores em quatro partes de seu corpo.