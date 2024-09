No Coala, Lenine e Suzano coroam estreia de garoto de 2 anos em um festival

O Coala deu sua largada nesta sexta-feira (6) e está agradando todos os gostos e públicos. O line-up, horário do evento e o local de fácil acesso fez com que o festival levasse famílias ao Memorial da América Latina.

O que aconteceu?

É o caso da Elenice Zerneri e sua família. Em conversa com Splash, ela revelou que está muito feliz por ver o show do Lenine e com a estreia do pequeno Tom em festivais de música.