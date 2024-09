Fãs criticam Linkin Park por ligação de vocalista com condenado por estupro

A banda Linkin Park tem recebido críticas desde que anunciou Emily Armstrong, 38, como vocalista. O grupo confirmou sua nova formação e a volta aos palcos nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

Um dos motivos para as críticas foi a ligação de Emily com a cientologia. Em 2013, a artista esteve na comemoração dos 44 anos da instituição. Ela foi fotografada ao lado de Cedric Bixler-Zavala, músico da banda The Mars Volta.

A cantora também teria uma conexão com o ator Danny Masterson, condenado a 30 anos de prisão por dois casos de estupro. Segundo a revista Forbes, Emily teria ido ao julgamento do astro da série "That 70's Show" em 2020, prestando seu apoio a ele.