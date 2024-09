Em livro, João Barone relembra acidente de Herbert: 'Não foi culpa dele'

Então, a gente viu como isso foi melhorando ao longo dessa exigência que as bandas de rock precisavam, e dali a pouco isso também virou o padrão para o pessoal do axé music, do sertanejo, do funk.

Você relata suas memórias em relação ao episódio do acidente com Herbert. Como foi rememorar esse momento doloroso?

Barone - Eu diria que tenho uma memória muito seletiva. Às vezes, deleto as coisas mais inconvenientes, as memórias mais tristes. Consigo, de alguma forma, me desapegar dessas coisas mais angustiantes. Tenho um mecanismo com o qual resolvo muito bem isso, mas, nesse caso, acho que tentei meio que passar um pouco para quem for ler o teor dessa tragédia, que foi muito forte.

A gente teve uma perda muito terrível, muito triste da Lucy, e o Herbert ali entre a vida e a morte. Acho que era importante tentar dar uma noção de tudo que a gente vivenciou nesse momento extremado. Foi doloroso.

Achei que era hora, principalmente, de esclarecer de uma vez por todas para as pessoas que até hoje acham que o Herbert estava fazendo alguma estripulia com avião que ele não estava fazendo isso. Não foi culpa do Herbert, foi uma falha do equipamento.

Ele tinha trocado por esse avião mais moderno, mais veloz e que não proporcionava, em nenhuma hipótese, fazer pirueta ou looping. Uma semana antes do acidente, voei com ele, a gente foi até Paraty almoçar e voltamos, ele super correto.