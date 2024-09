Anitta na NFL ao vivo: que horas começa o show e onde assistir?

Anitta, 31, será a responsável por comandar o show do intervalo do primeiro jogo da NFL a ser realizado no Brasil. Nesta sexta-feira (6), a cantora brasileira será uma atração a parte no jogo entre Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles.

Qual é o horário do show de Anitta em jogo da NFL?

O jogo de futebol americano começará às 21h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Como a apresentação acontece na metade do confronto, a apresentação de Anita deve ocorrer entre 22h e 22h30 — levando em consideração as pausas do jogo.

Onde assistir ao show de Anitta? Primeiro jogo da NFL no Brasil será exibido em TV aberta pela RedeTV! e no serviço de TV por assinatura no canal ESPN. A CazéTV também fará a transmissão do confronto via Youtube.